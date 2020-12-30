30 Декабря 2020
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Форум &quot;Гражданский диалог без посредников&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Пиарщика бывшего схиигумена Сергия арестовали за неповиновение полиции

Православного блоггера Всеволода Могучева, помогавшего экс – схиигумену Сергию арестовали. 32 – летний пиарщик сопротивлялся требованиям полиции. Об этом Накануне.RU сообщили  в пресс – службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Наказание Могучеву назначено за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ)», - пояснили в суде.

Арестованный игнорировал требования силовиков выйти из машины, на которой он передвигался. У него пройдут обыски.

Теперь Могучев проведет пять дней  под стражей. Отметим, что он распространял видео – ролики с проповедями Сергия, выкладывая контент на своем Youtube – канале.

Ранее в Среднеуральском монастыре был задержан и сам бывший схиигумен Сергий. Он отправлен в Москву.

 

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Пиарщика бывшего схиигумена Сергия арестовали за неповиновение полиции

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Теги: схиигумен Сергий, Всеволод Могучев, арест



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