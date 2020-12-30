Пиарщика бывшего схиигумена Сергия арестовали за неповиновение полиции

Православного блоггера Всеволода Могучева, помогавшего экс – схиигумену Сергию арестовали. 32 – летний пиарщик сопротивлялся требованиям полиции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс – службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Наказание Могучеву назначено за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ)», - пояснили в суде.

Арестованный игнорировал требования силовиков выйти из машины, на которой он передвигался. У него пройдут обыски.

Теперь Могучев проведет пять дней под стражей. Отметим, что он распространял видео – ролики с проповедями Сергия, выкладывая контент на своем Youtube – канале.

Ранее в Среднеуральском монастыре был задержан и сам бывший схиигумен Сергий. Он отправлен в Москву.