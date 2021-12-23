Уральских журналистов вызывают на допрос в СК из-за видео экс-схиигумена Сергия

Екатеринбургских журналистов, которые писали материалы об осужденном экс-схиигумене Сергие (Николай Романов), начали вызывать на допросы в Следственный комитет.

Как рассказал уральский журналист, экс-сотрудник Накануне.RU Павел Пивоваров, на днях с ним связался представитель СКР и пригласил на допрос.

"Мне нужно приехать и объяснить следователю, с какой целью я смотрел видео выступлений схимонаха Сергия. Но самое забавное, что следователь уже знал, что я журналист, и понимал цель просмотра", - сообщил Пивоваров на своей странице в соцсети, уточнив, что он не поддерживает Сергия и его взгляды.

Также журналист предположил, как будет проходить допрос.

"Из одной фразы, похоже: "Здравствуйте, я смотрел это видео, так как мне нужно было написать статью или новость. До свидания!". Просто цирк какой-то!", - негодует Павел.

Он утверждает, что сотрудник СК якобы "угрожал силой заставить явиться в отдел".

"Говорит: "Просто дам распоряжение и вас доставят. Я знаю все ваши адреса". После такого я ему сказал, что без официальной бумаги с печатью никуда не явлюсь", - отметил журналист. В итоге ему прислали повестку на допрос, который запланирован на 24 декабря.

Напомним, в конце ноября Измайловский районный суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения - в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Кроме этого, Николай Романов является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. По нему арестован его соратник Всеволод Могучев. Процесс по этому делу состоится позднее.