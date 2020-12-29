Бывшему схимонаху Сергию вменяют сразу три статьи УК – суд будет в Москве

Адвокат бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) уточнила, что вменяют ее подзащитному. Также она сообщила подробности его ночного задержания.

Как рассказала Накануне.RU адвокат Романова Светлана Герасимова, ему вменяют статьи 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и 330 (самоуправство) Уголовного кодекса РФ. Защитник подтвердила, что меру пресечения для Сергия сегодня днем будет избирать суд в Москве.

"Я лечу туда, сейчас еду в аэропорт. Также будет присутствовать адвокат, который представлял интересы монастыря на допросах монахинь и всех остальных", - сообщила Герасимова.

Также она рассказала некоторые подробности спецоперации силовиков в Среднеуральском монастыре.

"Там все разворотили, выломано все, двери вынесены. Одна монахиня доставлена в больницу. Там творился такой беспредел! До сих пор стоит автобус спецназа. В монастыре дети, а вооруженный спецназ – туда. Все произошло около часа ночи. Вы понимаете, как это было сделано?", - добавила адвокат.

Ранее задержанный отец Сергий записал короткое видео, в котором рассказал, что у него все в порядке. Также он призвал "ничего не делать". Официально правоохранители до сих пор никак не комментируют ситуацию.