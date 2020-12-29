Представитель бывшего схимонаха Сергия может оказаться членом масонской ложи

Представитель бывшего схимонаха, отлученного от церкви и лишенного сана Сергия (Романова) Всеволод Могучев может оказаться членом масонской ложи. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документ, в котором зафиксировано, как Могучев, якобы, каждые полгода перечисляет в поддержку организации по 3 тыс. руб.

Журналисты РенТВ уже окрестили блогера привратником масонской ложи, в обязанности которого в незапамятные времена входила охрана входа в ложу от непосвященных, а также подготовка к месту собраний.

Напомним, что бывшего схимонаха сегодня ночью задержали по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и 330 (самоуправство) Уголовного кодекса РФ. При этом Всеволода Могучева также задержали следователи, однако представителю бывшего схимонаха стало плохо и его забрала "скорая".