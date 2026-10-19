"США сигнализируют о желании капитуляции Украины"

Администрация американского лидера Дональда Трампа сигнализирует о своем желании добиться капитуляции Украины в конфликте с Россией.

По версии Le Figaro, серия крайних решений и заявлений Трампа (сюда относится, например, дизельная сделка с Россией), отложенный законопроект об "адских" антироссийских санкциях и предложение Евросоюзу возобновить импорт российского газа свидетельствуют о развороте во внешней политике Вашингтона.

На этом проблемы Украины не заканчиваются: наблюдаются трудности с работой системы спутниковой связи Starlink, Трамп публично критикует режим Владимира Зеленского, требует остановить удары по российским НПЗ и угрожает ограничить закупку вооружения, предоставление разведывательной информации, пишет ТАСС.