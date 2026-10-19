Больше 100 юных спортсменов встретились на соревнованиях по страйкболу в Темрюке

19 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Южный ФО Краснодарский край
Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Больше 100 юных спортсменов встретились на соревнованиях по страйкболу в Темрюке

В минувшие выходные в Темрюкском районе состоялись соревнования по страйкболу для младшей возрастной группы. Мероприятие, организованное Федерацией страйкбола "Синдикат 93", собрало более ста юных спортсменов из 17 команд. Для участников тактика, слаженность и дисциплина стали главными инструментами на пути к победе.

Судейство обеспечили подопечные фонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, участники и ветераны специальной военной операции, а также сотрудники "Кубань-СПАС". Соорганизаторами мероприятия выступили местные отделения "Движения Первых" и "ЮНАРМИИ".

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Перед началом состязаний участников благословил иерей Иоанн Олексик, штатный священник храма святого благоверного князя Александра Невского. С приветственным словом к спортсменам обратились главный судья соревнований Андрей Залевский и судья по безопасности Вячеслав Александров.

Соревнования стали эффективной площадкой для развития навыков. Участники демонстрировали умение действовать в условиях, приближённых к реальным тактическим задачам. При этом упор делался не только на физическую подготовку, но и на способность сохранять хладнокровие, чётко следовать плану и поддерживать товарищей по команде.

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место - команда "Синдикат 93", руководитель Андрей Залевский
  • 2 место - команда "Приморчане", руководитель Элла Львовна
  • 3 место - команда "Наследие Отечества", наставник Игорь Савельев

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Важным итогом "Прорыва-2026" стало не только определение победителей, но и укрепление командного духа, который ребята увезли с собой вместе с новыми знаниями и эмоциями.

Состязания в очередной раз доказали, что интерес к военно-спортивным дисциплинам среди подростков остаётся высоким, а правильно организованные турниры служат настоящей школой мужества и товарищества.

Теги: темрюкский район, соревнования


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети