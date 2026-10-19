Больше 100 юных спортсменов встретились на соревнованиях по страйкболу в Темрюке

В минувшие выходные в Темрюкском районе состоялись соревнования по страйкболу для младшей возрастной группы. Мероприятие, организованное Федерацией страйкбола "Синдикат 93", собрало более ста юных спортсменов из 17 команд. Для участников тактика, слаженность и дисциплина стали главными инструментами на пути к победе.

Судейство обеспечили подопечные фонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, участники и ветераны специальной военной операции, а также сотрудники "Кубань-СПАС". Соорганизаторами мероприятия выступили местные отделения "Движения Первых" и "ЮНАРМИИ".

Перед началом состязаний участников благословил иерей Иоанн Олексик, штатный священник храма святого благоверного князя Александра Невского. С приветственным словом к спортсменам обратились главный судья соревнований Андрей Залевский и судья по безопасности Вячеслав Александров.

Соревнования стали эффективной площадкой для развития навыков. Участники демонстрировали умение действовать в условиях, приближённых к реальным тактическим задачам. При этом упор делался не только на физическую подготовку, но и на способность сохранять хладнокровие, чётко следовать плану и поддерживать товарищей по команде.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место - команда "Синдикат 93", руководитель Андрей Залевский

2 место - команда "Приморчане", руководитель Элла Львовна

3 место - команда "Наследие Отечества", наставник Игорь Савельев

Важным итогом "Прорыва-2026" стало не только определение победителей, но и укрепление командного духа, который ребята увезли с собой вместе с новыми знаниями и эмоциями.

Состязания в очередной раз доказали, что интерес к военно-спортивным дисциплинам среди подростков остаётся высоким, а правильно организованные турниры служат настоящей школой мужества и товарищества.