В Среднеуральский монастырь нагрянули полиция и ФСБ. Отец Сергий ушел на самоизоляцию

В четверг, 29 октября, в Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники полиции и ФСБ. Видео визита силовиков опубликовано на канале Всеволода Могучева в YouTube.

Правоохранители собирались вручить повестку бывшему схиигумену Сергию (Романову), который находится в монастыре. Как пояснил Могучев, ранее адвокаты и следователи договорились о том, что все документы будут направляться по почте.

Как видно из опубликованного ролика, представителей органов пустили на территорию, но в сам монастырь они заходить не стали.

"Отец болеет, все документы присылаются по почте. Он находится на самоизоляции", - сообщил им один из представителей Сергия.

Силовики попробовали вручить повестку игуменье монастыря Варваре, но та отказалась ее принимать. В итоге правоохранители уехали.

"Сотрудники вышеназванных ведомств с руководителем организации "Антитеррор" в составе 7-8 офицеров, а также работников прокуратуры несколько дней назад осуществляли проверку монастыря на безопасность. Официальное заключение комиссии – никаких нарушений не выявлено", - добавил Всеволод Могучев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным СК, речь идет об истязании и халатности.

В октябре Патриарх Кирилл утвердил отлучение бывшего схиигумена Сергия от церкви.