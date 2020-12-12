Новый митрополит не знает, что будет делать с опальным Сергием

Новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений собирается разобраться в ситуации в епархии, прежде чем что-то предпринимать с бывшим схимонахом Сергием (Романовым). Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал владыка, он следил за конфликтами в епархии, но для начала ему надо во всём разобраться прежде чем думать, что делать.

Отметим, что назначенный на пост митрополита епископ Евгений в последнее время был викарием патриарха, но на Урале работал с 2012 года, прибыв сюда вместе с бывшим митрополитом Кириллом из Ярославля. Так что едва ли ему что-то может быть неизвестно о ситуации в епархии.

Напомним, что бывшего схиигумена Сергия запретили в служении и лишили сана, однако он отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь и продолжает называть себя его настоятелем.