Арест бывшего схиигумена Сергия обжалован

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия обжаловали его арест, решение о котором Басманный суд принял накануне.

Жалоба будет рассмотрена уже после новогодних каникул. Опальный священник арестован до 28 февраля.

Бывшего схимонаха Сергия задержали ночью 29 декабря 2020 г. в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца. Сергий объявил сухую голодовку, которую ФСИН называет "постом"