Помощник бывшего схиигумена Сергия заявил, что опасается за свою жизнь и обратился к Мерзляковой

Помощник бывшего схиигумена Сергий Всеволод Могучев заявил, что опасается за свою жизнь. Видеозапись опубликована в YouTube канале Духовник Спорительницы хлебов.

Запись озаглавлена "Диктует Всеволод Могучев, лежа на полу в зале суда", видеорядом служит фотография молодого человека, лежащего на полу. Голос за кадром, называющий себя Всеволодом Могучевым, утверждает, что опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку ему угрожают, требуя дать показания против отца Сергия. Автор ролика обращается за помощью к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, губернатору Евгению Куйвашеву, следственным и контрольным органам, а также СМИ.

Ранее родственники Всеволода Могучева сообщили, что его не выпускали из спецприемника всю ночь, несмотря на решение суда об отмене ареста. Об этом рассказала Накануне.RU жена Могучева Алена.

По ее словам, Могучев был избит. Об этом сообщают также источники из Среднеуральского женского монастыря. По некоторым данным, 31 декабря должно было состояться еще одно заседание суда по делу Могучева, которого обвинили в неповиновении сотруднику полиции в ходе силового штурма монастыря. Несмотря на состояние Могучева, сегодня его не стали госпитализировать.

Источник в правоохранительных органах сообщил Накануне.RU, что Всеволод Могучев симулирует. Это, со слов источника, подтверждается справкой медиков об отсутствии показаний для экстренной госпитализации.

Ранее появлялись сведения, что помощник Сергия может оказаться членом масонской ложи.

Напомним, что самому Сергию (Николаю Романову) вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и арестовали на два месяца.