Адвокаты Сергия назвали "акцией устрашения" обыски у сторонников экс-схиигумена

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) прокомментировали массовые обыски у его сторонников.

Ранее сообщалось, что 26 и 27 октября были проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей по делу с изъятием компьютеров, съемных носителей информации и сотовых телефонов. Также состоялись их допросы.

Как сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия", на сегодняшний день невозможно привлечь одного Романова к ответственности по статье "Экстремизм".

"Для хода дела нужно, чтобы отец Сергий продолжал говорить свои проповеди, будучи уже привлеченным к административной ответственности", - пояснили защитники.

Однако летом 2020 года, когда Верхнепышминский суд оштрафовал экс-схиигумена за проповеди, Сергий прекратил публичную деятельность.

"Согласно Уголовному кодексу, человек не отвечает за экстремизм по уголовной статье, если ранее не привлекался к административной ответственности за подобные действия. Однако есть исключение - те случаи, когда преступление совершено организованной группой, то есть в том случае, если преступление совершено группой лиц, факт предшествующего привлечения к административной ответственности неважен. На основании этого следствие пытается искусственно сформировать "организованную группу" из числа прихожан монастыря, которая якобы вместе с отцом Сергием публиковала проповеди в интернете", - говорится в заявлении адвокатов.

Всеволод Могучев

По данным защиты, задержанный ранее соратник Сергия Всеволод Могучев не мог состоять в группе, так как выполнял функцию пресс-секретаря монастыря. Адвокаты уточнили, что 26-27 октября прошли обыски у многих прихожан, приезжавших в Среднеуральский женский монастырь с фотоаппаратами, видеокамерами и мобильными телефонами. Эти прихожане получили статус свидетелей и повестку о вызове на допрос, а их личная техника и мобильные телефоны были изъяты.

"Следствие работает настолько старательно, что одна из прихожанок монастыря была встречена из самолета в аэропорту Кольцово лично полковником Центрального аппарата Следственного комитета РФ для изъятия мобильного телефона. С каждым днем это все больше напоминает акцию устрашения", - добавили защитники Сергия.

Напомним, сам бывший схиигумен находится сейчас в московском СИЗО, по его делу начался суд. Романову вменяется три статьи УК РФ: 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство). Также он стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы.

Что касается Всеволода Могучева, его задержали в начале сентября по подозрению в экстремизме. В дальнейшем соратник Сергия был арестован, своей вины Могучев не признал.