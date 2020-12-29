В уральский монастырь, где задержали отца Сергия, едут представители епархии

В Екатеринбургской епархии прокомментировали непростую ситуацию, которая складывается вокруг Среднеуральского женского монастыря.

Напомним, сегодня ночью в обители прошла спецоперация, в результате которой отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (он же Николай Романов) был задержан. Сергию вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву, где суд изберет для него меру пресечения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в данный момент на территорию захваченного монастыря направляется руководитель отдела социального служения епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами милосердия.

"В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии, им нужна духовная помощь. Также на территории Среднеуральского женского монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети", - говорится в заявлении епархии.

Там уточнили, что отец Евгений пообщается с насельницами монастыря, а также изучит ситуацию с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Как заверили в епархии, вся необходимая помощь будет оказана.

Напомним, что после своего задержания Сергий записал короткое видео, в котором рассказал, что у него все в порядке и призвал "ничего не делать".