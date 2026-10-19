21 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Пермского бизнесмена осудили за попытку обмана депутата

Ленинский райсуд Перми признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере пермского предпринимателя, бывшего помощника депутата Госдумы Артура Васильева. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщает "Ъ".

Как установили следствие и суд, Васильев был номинальным владельцем ООО "Универсальная обслуживающая компания". Фактически общество принадлежало депутату Госдумы, а затем Законодательного собрания Пермского края Юрию Борисовцу. По поручению последнего он продал доли в обществе трем сотрудникам. Войдя в процедуру банкротства, Васильев через своего финансового управляющего инициировал оспаривание этих сделок, таким образом он попытался похитить доли в компаниях, которыми фактически владел Борисовец. Суд в удовлетворении его требований отказал.

Стоит отметить, что в 2023 году Васильев был осужден за хищение у ГК "РИАЛ" земель бывшего конезавода № 9. Формально участки принадлежали ему, а фактически — Юрию Борисовцу. В 2019 году он также через суд "развернул" сделки по продаже недвижимости. За это преступление Артур Васильев был наказан шестью годами лишения свободы условно. Вынося приговор, суд применил принцип частичного сложения наказаний.

Теги: бизнесмен, депутат, обман


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