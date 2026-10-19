Туристы из России, отдыхающие во Франции, не обращались за досрочным вылетом домой

В Ассоциации туроператоров (АТОР) высказались о ситуации с российскими туристами во Франции.

По данным туроператоров, с российскими туристами всё в порядке. Организованные группы продолжают экскурсии и трансферы, обращений с просьбами досрочно завершить отдых не поступало. Забронированные туры не аннулируют, отказов от поездок также нет.

Туроператоры рекомендуют внимательно выбирать маршруты и избегать районов, где проходят акции. В PAC Group советуют отдавать предпочтение левому берегу Сены, где находятся Эйфелева башня и другие популярные достопримечательности.

При необходимости туристам предлагают выездные экскурсии в Версаль, Шантийи и Фонтенбло, а также поездки в Долину Луары или Шампань. Спрос на Францию остается умеренным: россияне продолжают бронировать поездки на новогодние праздники и весну 2027 г., сообщает АТОР.