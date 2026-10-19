В Новосибирске супругов будут судить за убийство сына

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска передала в суд дело против 79‑летнего мужчины и 69‑летней женщины - их обвиняют в убийстве 45‑летнего сына.

Все случилось 7 июня. Сын, который был сильно пьян, поссорился с родителями из-за наследства. Он угрожал родным расправой, а потом ударил мать по лицу. Отец бросился защищать жену и схватил сына за руки.

Дальше ситуация стала еще хуже: мать сдавила сыну шею и закрыла ему рот и нос, чтобы он не мог дышать. Отец в это время держал его руки, зафиксировал ноги и прижал к полу. Супруги не отпускали мужчину, пока он не перестал дышать. Следователи считают, что родители переборщили с самообороной - их действия вышли за допустимые пределы.