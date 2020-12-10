Омбудсмен о ситуации в Среднеуральском монастыре: "Делаем все, чтобы вытащить детей оттуда"

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова продолжает следить за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где могли издеваться над детьми.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в данном монастыре. По версии СК, речь идет об истязании и халатности. О нарушениях стало известно со слов воспитанников, которые в прошлом жили в монастыре, но затем покинули его.

Как рассказала омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции, она продолжает следить за судьбой выехавших оттуда детей.

"Встречались, общаемся. Я думаю, что выехало подавляющее большинство ребят, которые там находились. Но заехали новые, вот в чем дело. Все-таки туда продолжают въезжать дети, родители которых считают, что там они находятся под присмотром Господа.

Но нам не нравится, что органы опеки, которые поместили туда детей, не следили, какая медицинская помощь оказывалась, состояли ли ребята на каких-то амбулаторных учетах. За всем этим мы внимательно следим, потому что проще всего отделаться от ребенка, отдать его на воспитание", - отметила Мерзлякова.

По ее словам, в данном случае детей отдали в руки непрофессиональных людей.

"На мой взгляд, они просто учились молиться вместе, и больше ничего. Но мы со своей стороны не давим ни на кого, не требуем чьего-то наказания. Мы делаем все, чтобы вытащить ребят оттуда, и надеюсь, они скажут нам спасибо", - заключила Татьяна Мерзлякова.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года следователи опросили воспитанников Среднеуральского монастыря по поводу "жестокого обращения". Также к ситуации подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В настоящее время монастырь контролируется отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием. Сам он категорически отказывается покидать его.

В конце октября в Среднеуральский монастырь нагрянули полиция и ФСБ. Однако пообщаться с Сергием силовики не смогли, так как он ушел на самоизоляцию.