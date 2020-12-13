Собчак отказали в уголовном деле после конфликта в монастыре экс-схиигумена Сергия

Сотрудники Следственного комитета РФ не стали возбуждать уголовное дело по факту конфликта съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Постановление было обжаловано и отменено прокурором, продолжается доследственная проверка.

В конце июня Собчак сообщила, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом об отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).

Напомним, фильм начали готовить три месяца назад, после того, как за помощью к телеведущей обратились бывшие воспитанники монастыря. В своих обращениях они рассказывали о фактах насилия в стенах храма. Для съемок картины в Екатеринбурге Собчак вместе со своим оператором Сергеем Ерженковым прибыла лично. Однако результатом встречи со сторонниками отца Сергия стали побои, кража камеры и потеря весомой части содержимого флеш-карты, якобы стертая монахинями монастыря.