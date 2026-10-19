Mash: Борт S7 внепланово приземлился в Омске из-за падения уровня масла в двигателе

Названа возможная предварительная причина экстренной посадки самолёта Новосибирск – Махачкала в Омске.

Ею могло быть падение уровня масла в двигателе. Пассажиры ждут вылета в Махачкалу, пишет Mash.

Следователи начали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Экипаж принял решение приземлиться в Омске по технической причине. На борту – 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.