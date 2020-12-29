Следственный комитет рассказал, в чем именно обвиняют бывшего схиигумена Сергия

Следственный комитет раскрыл суть обвинений, предъявленных бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что дело расследует ГСУ СКР.

"В этом году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство", - говорится в релизе СК.

Следователи полагают, что в дальнейшем Сергий публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. "Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети "Интернет" видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - считают в Следственном комитете.

Вину в совершении указанных преступлений Сергий не признал. После задержания он был доставлен в Москву, Басманный суд несколько минут назад принял решение об аресте опального деятеля церкви.

Отмечается, что ранее, он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.

Напомним, сегодня ночью в Среднеуральском женском монастыре прошла спецоперация, в результате которой отлученный от церкви Сергий (он же Николай Романов) был задержан. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву, где суд решал его дальнейшую судьбу.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Екатеринбургской епархии прокомментировали непростую ситуацию, которая складывается вокруг Среднеуральского женского монастыря.