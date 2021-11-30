Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 года заключения

Сегодня, 30 ноября, Измайловский районный суд Москвы огласил приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Ему приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по всем статьям обвинения - в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Напомним, дело бывшего священнослужителя было передано в Измайловский суд столицы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.

Накануне прокуратура потребовала приговорить Романова к четырем годам колонии. Своей вины отлученный от церкви бывший схиигумен так и не признал.

Также бывший схиигумен Сергий является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. По нему был арестован его соратник Всеволод Могучев. Процесс по этому делу состоится позднее.