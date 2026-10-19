"Офицеры России" обратились в Генпрокуратуру из-за "антигосударственного сериала "Холод""

Представители общественной организации "Офицеры России" обратились в Генеральную прокуратуру. Они просят провести проверку сериала "Холод".

В организации заявили, что к ним поступило обращение. Его авторы отмечают неприкрытый антигосударственный контекст сериала. Они утверждают, что в основе сценария сериала лежит "концепция борьбы за торжество справедливости теми же средствами, которыми вершится правосудие в России, то есть физическим и моральным насилием".

В обращении, ушедшем в Генпрокуратуру, её руководителя Александра Гуцана просят проверить сериал на соблюдение действующего законодательства и дать ему правовую оценку. Также генпрокурора просят сообщить, есть ли в "Холоде" целенаправленная дискредитация органов власти России. Аналогичное обращение направлено в министерство культуры страны, пишет РИА Новости.

По сюжету, главная героиня картины – Евгения. Она попадает в тюрьму за аварию, в которой погибли её муж и шестилетняя дочь. Однако на самом деле в смерти её семьи виновны мажоры, чьи родители повлияли на исход дела. В колонии Женя случайно спасает зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает спасительницу, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Евгения по наводке Яны обретает богатство и начинает мстить обидчикам.