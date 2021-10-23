23 Октября 2021
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схиигумен Сергий (2019) | Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл высказался об экс-схиигумене Сергии: "Искушение местечкового разлива"

Патриарх Кирилл назвал деятельность бывшего схиигумена Сергия (Романова) "безумной".

Во время православного фестиваля "Вера и Слово" главе РПЦ задали вопрос об уральском раскольнике.  

"Не хочу сейчас квалифицировать, но, думаю, есть что-то не совсем нормальное в его поведении. Такого рода люди время от времени появляются — одержимые манией величия, с повышенными требованиями к окружающим в отношении собственной персоны, со стремлением непременно лидерствовать, причем это стремление иногда сопровождается требованиями тоталитарного характера. На мой взгляд, это духовное заболевание, поскольку речь идет о священнослужителе. Не знаю, может быть, медики скажут еще что-то, но не думаю, что мы должны сейчас об этом много говорить", - заявил Патриарх.

Он считает, что "у Церкви есть прививка от всех таких курьезов, искривлений церковной жизни. "Мы ведь действительно прошли тяжелейшую историю. Мы справились с расколами, с разделениями, мы стали едиными и консолидированными. И потому, конечно, поддаваться на искушения такого местечкового разлива уж совсем стыдно. Благодарю всех тех, кто дал твердый отпор этому господину и радуюсь, что конкретного урона Церкви его деятельность практически почти не принесла. Может быть, есть урон на уровне личной жизни некоторых людей, которые поддались его пропаганде, его некоему обаянию и попали в сети этого искушения", - заключил Патриарх Кирилл.

Экс-схиигумен Сергий (Романов) находится сейчас в московском СИЗО, по его делу начался суд. Романову вменяется три статьи УК РФ: 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство). Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года. До этого на церковном суде Романова лишили сана.

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Патриарх Кирилл высказался об экс-схиигумене Сергии: "Искушение местечкового разлива"

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Теги: патриарх кирилл, схиигумен сергий, рпц



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