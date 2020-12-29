Владимир Легойда – о схиигумене Сергии: "Очень жаль, что так и не услышал призывы к покаянию"

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда высказался о задержании "уральского раскольника" – схиигумена Сергия (Николая Романова).

"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению.

Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни", - написал Легойда в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня ночью силовики приехали в Среднеуральский женский монастырь, где до последнего времени обитал Сергий, и практически штурмом взяли его. Сергий был задержан и доставлен в Москву, где сегодня должен состояться суд по избранию меры пресечения. Следствие вменяет бывшему священнику РПЦ статьи 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и 330 (самоуправство) Уголовного кодекса РФ.