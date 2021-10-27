Следователи провели обыски в рамках уголовных дел в отношении экс-схиигумена Сергия и его сторонника

В рамках расследования уголовных дел возбужденных в отношении бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), его помощника Всеволода Могучева, а также неустановленной группы лиц, 26 и 27 октября были проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей с изъятием компьютеров, съёмных носителей информации и сотовых телефонов.

Об этом сообщает защита отца Сергия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Со вчерашнего дня следователь по особо важным делам Андрей Стальмахович проводит допросы свидетелей в Следственном комитете Свердловской области.

Напомним, экс-схиигумен Сергий (Романов) находится сейчас в московском СИЗО, по его делу начался суд. Романову вменяется три статьи УК РФ: 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство). Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года. До этого на церковном суде Романова лишили сана. Патриарх Кирилл назвал деятельность бывшего схиигумена "безумной".

Могучева задержали в начале сентября по подозрению в экстремизме. Силовики нашли его в Ишиме, где тот был с супругой по работе. После этого Всеволода доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

В дальнейшем соратник Сергия был арестован. Своей вины Могучев не признал.