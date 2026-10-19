В Свердловской области стартует неделя бесплатной диспансеризации

Жителям Среднего Урала предлагают пройти бесплатную диспансеризацию. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, проверить свое здоровье можно с 19 по 25 октября в рабочие дни с 08.00 до 20.00 и по субботам - с 09.00 до 15.00.

Отметим, что граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет - ежегодно. она включает в себя профилактический осмотр и дополнительные обследования, в том числе скрининги для выявления злокачественных новообразований. Затем пациенту устанавливают группу здоровья, а при необходимости его направляют на дополнительную диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение.

В зависимости от возраста и состояния здоровья у гражданина могут взять анализ крови на уровень глюкозы, провести электрокардиографию и другие исследования.

В Свердловской области одновременно с диспансеризацией можно пройти и оценку репродуктивного здоровья. Женщины сначала проходят анкетирование, а после осмотр акушера-гинеколога, исследование мазков и осмотр молочных желез. Для мужчин предусмотрены анкетирование и осмотр уролога или хирурга. При наличии показаний врач назначит дополнительные исследования. Итоговый перечень обследований определяет врач.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Записаться можно по телефону колл-центра поликлиники, через портал Госуслуг или в регистратуре медицинского учреждения.

Напомним, что в раз в три года граждане имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Работники предпенсионного возраста и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, могут воспользоваться двумя рабочими днями ежегодно.