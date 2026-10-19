В образовании царит псевдоинклюзия - депутат Смолин

Проблема недопустимости исключения из общественной жизни инвалидов превратилась в свою противопложность - псевдоинклюзию. Особенно хорошо это видно на примере образования, заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, который также является членом Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.

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Он имеет в виду иную проблему - обучение в школах детей с абсолютно разными диагнозами под видом "инклюзивной среды". Это профанация, считает депутат. Практика показывает, что слепые и слабослышащие школьники практически не способны полноценно контактировать друг с другом. Они и сами нормально не учатся, и здоровым детям не дают. Невозможно выстроить универсальную модель, при которой абсолютно каждый ребенок с инвалидностью сможет обучаться в обычной школе. Для этого нужны специальные учебные заведения, уверен Смолин.

"Ни в коем случае не разрушая систему коррекционного образования, нужно параллельно развивать систему инклюзивного образования", - подчеркнул депутат.

Об этой проблеме говорят многие педагоги как о разрушительной тенденции в образовании.