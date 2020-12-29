Отец Сергий о своем задержании: У меня все хорошо. Они не ведают, что творят

Задержанный бывший схимонах Сергий (Николай Романов) рассказал, что у него все в порядке. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео с коротким обращением отца Сергия появилось в соцсетях.

"У меня все хорошо. Помолитесь. Прости их Господи, не ведают, что творят. А если и ведают – все равно прости. Не надо ничего делать... Что случилось – у каждого свой крест. Возьми крест и следуй за мной. Иду за Христом, аминь. Я с вами до скончания века. В будущем встретимся", - говорит в ролике отлученный от церкви экс-схимонах.

Ранее сообщалось, что Романова подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 110.1 УК РФ (Склонение несовершеннолетнего к совершению самоубийства). Предположительно, поводом для задержания и допроса Сергия стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале 5 декабря под названием "За веру Христа мы на смерть стоим".

В последнее время на территории монастыря работали силовики. Официально правоохранители пока никак не комментируют ситуацию.

По некоторым данным, опального экс-схиигумена этапируют в Москву, где суд изберет для него меру пресечения.