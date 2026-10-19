Больше тысячи эпизодов. Процесс по делу блогерши Улановой стартует завтра

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начнет рассматривать дело блогера Екатерины Улановой 20 октября. Ее обвиняют в 1 тыс. 781 преступлении, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, Улановой и ее мужу Алексею вменяют мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере, организованной группой. Блогер предлагала своей аудитории брендовые стайлеры для волос и смартфоны по цене ниже рынка. Однако часть покупателей свои товары так и не получила. Как показало расследование, действия супругов Улановых нанесли материальный ущерб 247 потерпевшим на сумму свыше 130 млн рублей.

Екатерина Уланова обвиняется в 1 тыс. 17 преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Хищение чужого имущества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", четырех преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и 760 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Алексей Уланов – 1 тыс. 17 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ.

Ранее именно Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассматривал это дело. В июне он продлил блогерше меру пресечения в виде заключения под стражей до 14 декабря текущего года