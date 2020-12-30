Пиарщика бывшего схиигумена Сергия освободили из специального приемника

Свердловский областной суд освободил из специального приемника православного блогера Всеволода Могучева, помогавшего экс-схиигумену Сергию, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы и представление прокурора на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 29 декабря 2020 г.

Напомним, в отношении Могучева полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Постановлением суда первой инстанции он был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд.