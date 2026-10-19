Темрюкское управление опеки и попечительство победило в федеральном конкурсе "На стороне ребенка"

Победителем Всероссийского конкурса "На стороне ребенка" стало управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации Темрюкского района. Церемония награждения прошла в Москве.



Конкурс проводится среди специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.



В рамках мероприятия директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская вручила диплом победителя и памятную стелу начальнику управления опеки и попечительства Светлане Сафаровой.

Высокая награда присуждена за победу в коллективной номинации "Лаборатория информационно-просветительских проектов". Жюри конкурса отметило высокий профессионализм команды и значительный вклад в развитие системы информирования граждан по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Всероссийский конкурс "На стороне ребенка" проводится для выявления и распространения лучших практик в работе органов опеки и попечительства, а также повышения престижа профессии специалистов, работающих в сфере защиты детства.