В результате атаки БПЛА на Пермский край погиб человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что сегодня над территорией края было сбито 56 вражеских беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

Повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший. Два человека получили легкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Выражаю искренние соболезнования близким", - говорится в сообщении.

Оперативные службы работают на месте, идет устранение последствий атаки.