Песков: Москва намерена инициировать общение с европейцами по украинскому вопросу

Москва намерена начать диалог с представителями Евросоюза, чтобы понять их позицию по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, России важно понять, насколько позиция европейцев коррелируется с задачей налаживания диалога для завершения конфликта.

"Скажем так, насколько эта коалиция желающих является коалицией желающих мира", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение европейских представителей в Москву для прояснения их позиции по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что после понимания позиции Европы Россия определит формат диалога с Украиной.