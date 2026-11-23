Александр Моор выступит с ежегодным посланием "О положении дел в области" 26 ноября

Александр Моор выступит с ежегодным посланием "О положении дел в области" 26 ноября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава субъекта подведет предварительные итоги развития региона в 2026 году и обозначит приоритеты на будущее.

На очередном, четвертом заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор выступит с ежегодным посланием о положении дел в Тюменской области. На мероприятие приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и предприниматели.

Послание губернатора Тюменской области в режиме реального времени можно посмотреть в официальных аккаунтах Александра Моора, на площадках органов государственной власти Тюменской области и других медиаресурсах региона, в частности в прямом эфире на телеканалах "Тюменское время", "Твоя Тюмень", "Тобольское время".

Александр Моор представляет доклады о положении дел, начиная с 2018 года. В 2025 году ключевыми темами были - поддержка участников СВО, развитие экономики.

Ранее сообщалось, что Моор проведет прямую линию 30 ноября. В прошлый раз губернатор отвечал на вопросы жителей региона 28 октября 2025 года. Всего, по данным Центра управления регионом, на прямую линию губернатора было принято 1682 вопроса. Сообщения поступали даже после завершения прямой линии. На каждый вопрос был дан ответ.