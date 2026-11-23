В Италии на акции протеста вышли 1,5 млн человек

20 ноября в Италии прошла 24-часовая всеобщая забастовка, организованная конфедерацией CGIL. По данным организаторов, в более чем 100 городах на улицы вышли 1,5 млн человек. Масштаб акции протеста вызвал дискуссии о глубине социального кризиса в стране.

Крупнейшие шествия прошли в Риме. Демонстрации проходили под лозунгами защиты будущего, требования снижения стоимости жизни и прекращения перевооружения. В Милане к акции присоединились студенты. Протесты сопровождались инцидентами: в Турине и Болонье произошли столкновения с полицией, в Риме здание Министерства образования забросали петардами.

Недовольство связано с обеднением населения. Реальные зарплаты в Италии снижаются, а цены и тарифы растут быстрее индексации. Особенно быстро дорожает электроэнергия. Основные требования протестующих включают повышение зарплат и пенсий, заморозку повышения пенсионного возраста (до 67 лет) и введение налога на сверхдоходы.

В профсоюзах, как это часто бывает, есть разногласия: одни настроены более радикально, другие - более миролюбиво. Но итальянские СМИ пишут, что выборы 2027 года будут очень "горячими". Оппозиционные силы используют повестку недовольства как инструмент мобилизации электората. Важной темой будет Украина как символ трат на третьи страны во время больших проблем в своей собственной.