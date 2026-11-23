Рустам Галямов проверил ход строительства гимназии "Арт-Этюд" в Екатеринбурге

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов в пятницу, 20 ноября, проверил ход строительства гимназии "Арт-Этюд" и улицы Ново-Садовой, которая обеспечит подъезд к образовательному учреждению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новое здание гимназии "Арт-Этюд" в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка планируют сдать в августе 2027 года. Здесь дети будут одновременно получать общее и дополнительное образование в сфере музыкального, хореографического, театрального, изобразительного и циркового искусства. Последнего направления нет ни в одной школе города. Сейчас гимназия работает в пяти зданиях микрорайона Уралмаш.

По словам Рустама Галямова, гимназии "Арт-Этюд" планируется присвоить имя композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Пантыкина. "Дедушка уральского рока" поддержал эту идею и выразил готовность заниматься с воспитанниками гимназии.

Директор ЗАО "Отделстрой" (подразделение АСК) Евгений Беляев сообщил, что фасад здания готов на 95%: выполнено утепление, осталось покрасить стены. Кровельные работы завершены на 70-80%. Внутри здания выполнены черновые работы, подведены инженерные сети, во всех блоках подключено отопление. Сейчас ведутся электромонтажные работы и установка оборудования. Благоустройство территории выполнено на 70-80%. Работы идут по графику.



Открыть гимназию планируется 1 сентября 2027 года. Она сможет принять 1 100 школьников и 280 детей, которые будут получать дополнительное предпрофессиональное образование. В здании оборудуют библиотечно-информационный центр с двумя читальными залами, один из которых оснастят информационно-коммуникационными технологиями, 48 кабинетов для общеобразовательных дисциплин и 35 творческих мастерских и классов. Среди них – мастерская керамики, класс обработки ткани, мастерские декоративно-прикладного искусства и графики. Пространство керамической мастерской позволит реализовывать инклюзивные проекты и вовлекать в творческий процесс детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в гимназии оборудуют шесть лингафонных классов.

В гимназии планируют развивать дополнительные направления художественного образования: театральное, цирковое и декоративно-прикладное искусство, бальные танцы. Также расширят уже существующие направления – занятия в оркестре духовых инструментов и хореографию. В выставочных пространствах можно будет разместить работы учащихся и горожан. Зрительный зал на 600 мест позволит проводить городские культурные мероприятия.

На территории гимназии обустроят спортивный блок: футбольное поле, площадки для тренировок, волейбола и баскетбола, прыжков в длину, 300-метровую беговую дорожку, а также зоны для подвижных игр и спокойного отдыха детей разных возрастов. Три спортивных и два тренажерных зала с отдельными входами будут доступны и жителям микрорайона.

Строительство гимназии "Арт-Этюд" ведется в рамках федерального и регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Параллельно продолжается строительство улицы Ново-Садовой – от проспекта Космонавтов до перспективной улицы Объездной. Работы ведутся в несколько этапов. Готовность первого этапа – строительства улицы Меридиональной-1 от улицы Шефской до улицы Ново-Садовой – составляет 50%. В декабре текущего года после рассмотрения вопроса комиссией планируется открыть движение по участку бульвара Владимира Белоглазова от проспекта Космонавтов до улицы Льва Люльева.