Кравцов: С помощью ИИ школьники не выполняют домашние задания

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов признал, что "многие школьники с помощью ИИ фактически не выполняют домашние задания, берут готовые ответы". Об этом он сказал в интервью каналу "Россия 24".

По его мнению, в странах, где не регулируется использование ИИ, есть риск снижения качества образования. Также многие школьники используют зарубежные модели ИИ для получения готовых ответов вместо самостоятельного выполнения домашних заданий, при этом не осознавая рисков утечки персональных данных. А уже в 5 классе почти все используют ИИ. Поэтому власти вводят курс "ИИ и информационная безопасность" с 5 класса.

В рамках этой инициативы "Сбер" приступил к разработке модели ИИ для образования. Она будет работать в защищенном контуре, используя проверенные отечественные энциклопедические данные и учебники. Создание собственной языковой модели позволит обеспечить безопасность данных и предложить альтернативу зарубежным сервисам.

Цель внедрения ИИ в образовательный процесс — поддержка учеников, говорит министр. ИИ может выступать в роли наставника, помогая детям, испытывающим трудности в обучении, наглядно осваивать и повторять материал. Кравцов заверяет, что это не замена учителя хотя, по его же словам, ИИ фактически перенимает функции учителя.

Многие эксперты категорически против внедрения ИИ в образование; практически все говорят о том, что ИИ отучает детей думать.