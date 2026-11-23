Европа отказалась от двусторонних консультаций с Россией по украинскому вопросу

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от двусторонних консультаций с Россией по европейской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ЕК Паулы Пиньо, европейская делегация получила предложение приехать в Москву, однако намерена вести переговоры по Украине исключительно в многостороннем формате. К двустороннему формату с РФ Евросоюз не готов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение европейских представителей в Москву для прояснения их позиции по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что после понимания позиции Европы Россия определит формат диалога с Украиной.

Агентство Bloomberg сообщало, что представители европейской "большой тройки" - Франции, Германии и Британии - обсуждают возможность встречи с российской стороной.