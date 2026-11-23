НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА и ракетами

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области приостановил работу после массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, атака продолжалась более шести часов. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий.

Утром губернатор сообщил, что минувшей ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено более 80 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание.