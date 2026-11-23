Жителей Белгорода предупредили об опасных купюрах, разбросанных по городу

В ряде районов Белгорода зафиксированы случаи появления подозрительных купюр. Об этом сообщает мэрия города.

"Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ – контакт с ними способен навредить здоровью", - говорится в сообщении.

Жителей призывают не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам.

Накануне житель Макеевки в ДНР поднял пятитысячную купюру возле общественной остановки, после чего был госпитализирован с отравлением. Предположительно, на банкноте могло находиться неизвестное опасное вещество.

В июне заминированные денежные купюры были обнаружены в поселке Михайловка Запорожской области.