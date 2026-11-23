Еще одна "задача тысячелетия" решена ИИ?

Математик Левент Альпеге заявил о доказательстве гипотезы Римана о распределении простых чисел* - одной из нерешенных "задач тысячелетия" с призом в миллион долларов. Значительную часть работы Альпеге выполнил совместно с помощью нейросети Claude, которая, как сообщил ученый, на конечном этапе находил аргументы, недоступные человеку.

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Доказательство представлено в формальном виде на языке Lean, что гарантирует проверяемость каждого шага. На данный момент опубликована лишь краткая заметка, а полное изложение (объемом около 250 тысяч страниц!) находится в процессе подготовки.

Если результат подтвердится, это станет крупнейшим математическим открытием десятилетия и важной вехой в использовании ИИ в науке. Академик Алексей Хохлов отмечает скорость проникновения ИИ в фундаментальную математику, но нейросети лишь решают задачи, ранее поставленные человеком, а вот способны ли они самостоятельно формулировать научные задачи, неизвестно, пока этого нет.

Ранее в связи с решением ИИ другой "задачи тысячелетия" - уравнений Навье-Стокса - ряд всемирно известных математиков заявили, что ИИ стал угрожать основам образования и науки, включая математику, поскольку главная задача науки - это не просто решать задачи и получать ответ, а развивать само научное мышление, в том числе ставить вопросы.

* то есть которые не делятся ни на что, кроме самих себя и единицы