В Кремле "обратили внимание" на заявление Зеленского об атаке на российский корвет в Ливии

В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о причастности украинских спецслужб к атаке на российский корвет "Меркурий" у берегов Ливии.

"Этим занимается наше оборонное ведомство. И информация, если посчитается целесообразным, будет по линии Минобороны", - заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но мы, конечно же, обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет", - добавил он.

Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями якобы потопила российский корвет "Меркурий" и уничтожила находившийся вместе с ним боевой вертолет Ка-27.

Это не первый случай нападения на российские суда в данном регионе. В марте Минтранс РФ сообщил, что беспилотный украинский катер атаковал российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Республики Мальта. В результате инцидента пострадали двое моряков. Судно перевозило 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа. После атаки на нем произошел взрыв и пожар.