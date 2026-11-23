В Екатеринбурге уволили двух руководителей после объезда Галямова

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из местной администрации уволены два руководителя. Это произошло после объезда врио главы города Рустама Галямова.

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Назначенный в октябре Галямов в начале ноября провел первый объезд двух районов уральской столицы – Орджоникидзевского и Чкаловского. По итогам у него накопилась масса замечаний к уборке улиц.

Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к городской администрации, принято решение попрощаться с директором службы квартальных администрации Орджоникидзевского района. Также покидает пост начальник ДЭУ Орджоникидзевского района.

Канал уточняет, что оба руководителя уволены по итогам первого объезда Рустама Галямова.

Напомним, на прошлой неделе врио главы Екатеринбурга подвел итоги приема жителей в Кировском районе.