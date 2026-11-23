Паслер назначил и.о. заместителя губернатора – главы МУГИСО

Исполняющим обязанности заместителя губернатора Свердловской области – министра по управлению государственным имуществом региона назначена Ирина Снеткова. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, распоряжение об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Свою карьеру в сфере управления госимуществом Снеткова начала в 1993 году в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом. С 1999 по 2004 годы возглавляла отдел недвижимости территориального органа Минимущества России по Свердловской области. Затем находилась на руководящих должностях в коммерческих компаниях.

С 23 сентября 2025 года работала первым замминистра по управлению государственным имуществом Свердловской области. В МУГИСО она курировала вопросы землепользования и наружной рекламы.

Как уточнили в департаменте, к исполнению обязанностей заместителя губернатора и министра Ирина Снеткова приступит с 24 ноября. В соответствии с Уставом Свердловской области глава МУГИСО назначается на должность губернатором с согласия депутатов Законодательного собрания региона.

Напомним, на днях в свердловском правительстве ушли в отставку министр природных ресурсов Денис Мамонтов и министр спорта Леонид Рапопорт.