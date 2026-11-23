"Саммит в Шэньчжэне показал ослабление влияния Европы"

Встреча лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне "продемонстрировал ослабление влияния Старого света".

К такому выводу пришёл обозреватель Politico Джейми Деттмер. В новом мировом порядке для Европы не нашлось, по его словам, места за столом переговоров. Сам факт проведения встречи лидеров КНР, РФ и США стал "символом того, что влияние Европы стремительно слабеет", пишет ТАСС.

Ещё до встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне её значение стало предметом широких обсуждений. Сам факт переговоров лидеров России, США и Китая за одним столом подталкивал к историческим сравнениям: не станет ли это началом нового соглашения великих держав о правилах международной политики. В публичном пространстве возникла формула "Ялта 2.0" – отсылка к конференции 1945 года, где руководители СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. Подробнее об этом можно прочесть здесь.