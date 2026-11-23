Делегация Тюменской области принимает участие в Международном муниципальном форуме

Делегация Тюменской области принимает участие в Международном муниципальном форуме, который проходит в Национальном центре "Россия" в Москве. Главная тема мероприятия — "Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам". Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В форуме участвуют более 1 000 представителей из более чем 40 стран. Деловая программа включает пять тематических треков: экономика и инновации, международные отношения, устойчивое развитие муниципалитетов, кадры и молодёжные инициативы.

В рамках форума ВАРМСУ организует серию панельных сессий, посвящённых ключевым вызовам и возможностям развития муниципалитетов. На панельной дискуссии "Муниципалитеты как пространство единства: традиции, память, ценности" участники обсудят, как на муниципальном уровне формируются устойчивые связи между поколениями, сохраняются местные традиции и укрепляется общественное согласие.

Регион на форуме представляют глава Тюмени Максим Афанасьев, глава Тобольска Пётр Вагин, глава Заводоуковского округа Светлана Касенова, глава Ялуторовска Вячеслав Смелик, глава Голышмановского округа Александр Ледаков, и.о. главы Ишима Алексей Веренчук, глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич, глава Викуловского округа Андрей Лотов, глава Ярковского округа Евгений Золотухин, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, председатель Президиума Совета муниципальных образований Тюменской области Виктор Воллерт и управляющий делами ассоциации "Совет муниципальных образований Тюменской области" Егор Быстров.

С 2025 года по указу Президента РФ Владимира Путина Международный муниципальный форум проводится ежегодно.