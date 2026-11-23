В ФАДН прошли обыски по делу о хищении 360 млн

В Москве прошли обыски в офисе Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятие стало частью расследования дела о хищении 360 млн руб.

Также была задержана начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики Анастасия Берновская. Ранее то же самое сделали с замруководителя ФАДН Ариной Ямковой, начальником управления по работе с иностранными гражданами Иваном Власовым и замдиректора ФГБУ "Дом народов России" Евгением Соловьёвым.

Им вменяют хищение денег, выделенных на духовно‑просветительскую деятельность на вновь присоединённых территориях, пишут "Известия".