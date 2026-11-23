"Транснефть – Сибирь" высадила 244 тысяч саженцев хвойных деревьев в трех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" силами специализированных подрядных организаций в 2026 году высадило 244 тыс. саженцев хвойных деревьев в трех регионах присутствия предприятия. Все работы выполнены в соответствии с требованиями лесного законодательства Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Мероприятия проходили в ХМАО-Югре, Свердловской и Тюменской областях в рамках выполнения обязательств по компенсационному лесовосстановлению. Участки для посадки деревьев были определены уполномоченными региональными ведомствами. Выбор хвойных пород обусловлен почвенными, климатическими и территориальными особенностями местности.

На территории Кондинского лесничества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на общей площади 87 га высажено 218 тыс. саженцев сосны обыкновенной. В Бердюжском лесничестве Тюменской области – 23 тыс. саженцев хвойных деревьев на площади 6 га. В Свердловской области высадка 2,5 тыс. саженцев сосны осуществлялась на территории Талицкого лесничества на площади около 1,2 га.

Кроме того, на территории Чаинского лесничества Томской области выполнена подготовка почвы для создания лесных культур будущего года. Посадка будет проводиться в 2027 году на общей площади 34 га.

Для защиты посадок от возможных природных пожаров вокруг будущих участков леса обустроены минерализованные полосы и информационные аншлаги. В соответствии с требованиями лесного законодательства и проектами лесовосстановления АО "Транснефть – Сибирь" в течение трех лет будет обеспечивать проведение агротехнического ухода, мониторинг роста и приживаемости сеянцев силами специализированных подрядных организаций. Затем, по достижении нормативной приживаемости, будущий лес перейдет на государственный учет.

Также в 2026 году силами специализированных подрядных организаций обеспечено выполнение агротехнического ухода за ранее высаженными саженцами на общей площади 357 га.

АО "Транснефть – Сибирь" уделяет особое внимание охране окружающей среды, соблюдению требований лесного и природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области промышленной и экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.