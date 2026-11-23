Житель Чайковского оштрафован за ложное сообщение о теракте в отделе судебных приставов

В Прикамье Чайковский городской суд признал виновным мужчину, который сообщил о готовящемся взрыве и убийстве сотрудников отдела судебных приставов, сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурант передал заведомо ложную информацию о готовящемся акте терроризма в отношении сотрудников отдела судебных приставов по Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.