Игорь Седов и депутаты Думы Астрахани приняли участие во Всероссийском форуме «Большие решения малой родины»

В Мастерской управления «Сенеж», являющейся частью Президентской платформы «Россия — страна возможностей», прошел второй по счету Всероссийский форум под названием «Большие решения малой родины».

На протяжении двух дней участники, среди которых были представители федеральных и региональных органов власти, депутаты Государственной Думы, муниципальные команды и эксперты, активно обсуждали вопросы развития местного самоуправления.

Мероприятие объединило более 800 участников из 89 регионов России. Спикер Городской Думы города Астрахани Игорь Седов и руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александр Тихонов приняли участие в форуме в составе делегации от Астраханской области, куда также вошли председатель АМО Астраханской области Михаил Черкасов, заместитель председателя Правительства Астраханской области Виктория Гурьянова и другие представители региона.

Событие стало площадкой для обмена накопленным опытом и распространения успешных управленческих практик, которые могут быть успешно внедрены и адаптированы в различных муниципалитетах по всей стране.

Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.