Пашинян и Трамп объявили о запуске "маршрута Трампа"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о запуске проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), который реализуется совместно с США. Сам президент США Дональд Трамп поздравил Армению с этим событием в своем видеообращении. Он сказал, что создана специальная компания TRIPP Development Company.

Подготовительные строительные работы в Сюникской области Армении начнутся на днях. Проект представляет собой 42-километровый мультимодальный маршрут (автомобильный, железнодорожный и энергетический), который свяжет Азербайджан с Нахичеванем (азербайджанской областью, отделенной от остальной территории) через территорию Армении с выходом на Турцию. Согласно договоренностям, армянская сторона сохранит полный суверенитет над территорией, при этом в компании TRIPP Development США будет принадлежать 74% акций, а Армении — 26%.

Пашинян подчеркнул, что проект, ставший крупнейшей экономической инициативой с обретения независимости, обеспечит транзит на Южном Кавказе при соблюдении суверенитета стран, расширит доступ Армении к рынкам и привлечет инвестиции.

Договоренность о создании TRIPP была достигнута в августе 2025 года в Вашингтоне в ходе подписания декларации о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Россия выразила готовность участвовать в проекте, а вот Иран против, указывая на передачу коридора под контроль США.